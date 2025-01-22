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  4. Tartışmalar daha da ''alevlenecek'' ! Tartışmalı yangın merdiveni ''içeride'' bulundu

76 cana mezar olan oteldeki yangın merdiveni ''içeride'' bulundu

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 5 otelden 4'ünün yangın merdiveninin binanın dışında olduğu, yalnızca 76 kişinin öldüğü yanan Grand Kartal Otel'ininkinin binanın içinde olduğu görüldü.

Kaynak: DHA/İHA
76 cana mezar olan oteldeki yangın merdiveni ''içeride'' bulundu - Resim: 1

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirirken, 51 kişi de yaralanmıştı.

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76 cana mezar olan oteldeki yangın merdiveni ''içeride'' bulundu - Resim: 2

2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 5 otel bulunuyor. 4 otelin yangın merdiveninin binaların dışında ve metal olduğu görüldü.

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76 cana mezar olan oteldeki yangın merdiveni ''içeride'' bulundu - Resim: 3

Felaketin yaşandığı Grand Kartal Otel’in yangın merdiveninin bina içinde olduğu görüldü.

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76 cana mezar olan oteldeki yangın merdiveni ''içeride'' bulundu - Resim: 4

Grand Kartal Otel'deki 2 yangın merdiveni, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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