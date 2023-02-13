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  4. 7.6'lık depremin merkez üssü Elbistan'dan yeni görüntüler

7.6'lık depremin merkez üssü Elbistan'dan yeni görüntüler

Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesindeki yıkım havadan görüntülendi.

7.6'lık depremin merkez üssü Elbistan'dan yeni görüntüler - Resim: 1

Türkiye’nin 10 ilinde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. İkinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş Elbistan’daki yıkım havadan görüntülendi.

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7.6'lık depremin merkez üssü Elbistan'dan yeni görüntüler - Resim: 2

İlçenin birçok yeri ağır hasar alırken, birçok yeri de yıkıldı. 

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7.6'lık depremin merkez üssü Elbistan'dan yeni görüntüler - Resim: 3

Hava sıcaklığının eksi 15 derecelere ulaştığı ilçede, enkazların üstünü de beyaz örtü kapladı.  

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7.6'lık depremin merkez üssü Elbistan'dan yeni görüntüler - Resim: 4
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