7.6'lık depremin merkez üssü Elbistan'dan yeni görüntüler
Kahramanmaraş'ta 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesindeki yıkım havadan görüntülendi.
Türkiye’nin 10 ilinde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. İkinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş Elbistan’daki yıkım havadan görüntülendi.
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İlçenin birçok yeri ağır hasar alırken, birçok yeri de yıkıldı.
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Hava sıcaklığının eksi 15 derecelere ulaştığı ilçede, enkazların üstünü de beyaz örtü kapladı.
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