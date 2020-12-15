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  3. 15 Aralık 2020 09:59

78 bin liradan başlıyor! Bankalar el koyduğu konutları satışa çıkardı

Kredi borcunu ödeyemeyen vatandaşların konutları, bankalar tarafından rayiç bedelin altında satışa çıkarılıyor. Her bütçeye uygun konutları krediyle de almak mümkün.

78 bin liradan başlıyor! Bankalar el koyduğu konutları satışa çıkardı

Bankalar yükümlülüklerini yerine getiremeyenlerin konutlarını satışa çıkarıyor. Kredi ya da ipotek nedeniyle bankalar varlıklarına kattıkları konutları çok ucuza satıyor. Bankaların sattığı konutlar kredi avantajıyla da alınabiliyor. Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre İstanbul'da 78 bin liradan 23 milyon liraya kadar satılık konut bulunuyor. Hemen her bütçeye uygun konutları alarak kira öder gibi ev sahibi olunuyor.

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78 bin liradan başlıyor! Bankalar el koyduğu konutları satışa çıkardı

Esenyurt

1+1, 60 metrekare

78 bin lira

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78 bin liradan başlıyor! Bankalar el koyduğu konutları satışa çıkardı

Eyüpsultan

2+1, 56 metrekare

130 bin lira

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78 bin liradan başlıyor! Bankalar el koyduğu konutları satışa çıkardı

Küçükçekmece

1+1, 56 metrekare

145 bin lira

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