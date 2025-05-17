78 canı yitirdiğimiz Kartalkaya faciasında istenen cezalar belli oldu
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 19'u tutuklu 32 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 13 şüpheliye 1998'er yıla, 19 şüpheliye de 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.
Bolu'nun önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetti.
Yangın sonrası Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada şimdiye kadar 41 şüpheli gözaltına alındı.
28 şüpheli tutuklanırken, 9'u daha sonra serbest bırakıldı. Aralarında otel sahibi H.E., eşi ve yönetim kurulu üyesi E.E., kızları E.A. ve C.H., otelin genel müdürü E.A., İl Özel İdare Genel Sekreteri S.K., İtfaiye Müdürü K.C.ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı S.G.'in de bulunduğu 19 kişinin tutukluluğu ise devam ediyor.
Uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık raporda, yangının otelin 4'üncü katında bulunan restoranın "show" bölümünde kullanılan "grill plate" cihazından çıktığı belirtildi.