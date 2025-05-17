78 canı yitirdiğimiz Kartalkaya faciasında istenen cezalar belli oldu

28 şüpheli tutuklanırken, 9'u daha sonra serbest bırakıldı. Aralarında otel sahibi H.E., eşi ve yönetim kurulu üyesi E.E., kızları E.A. ve C.H., otelin genel müdürü E.A., İl Özel İdare Genel Sekreteri S.K., İtfaiye Müdürü K.C.ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı S.G.'in de bulunduğu 19 kişinin tutukluluğu ise devam ediyor.