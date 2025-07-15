78 canı yitirdiğimiz Kartalkaya'daki faciada otel yöneticilerinin yangından kaçtığı anlar kamerada

Geçtiğimiz gün hakim karşısında savunma yapan Grand Kartal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı H.E.’ün damadı Grand Kartal Otel Genel Müdürü E.A., "Saat 03.32’de eşim ’Dışarıdan sesler geliyor’ dedi. Dışarıyı merak ettiğim için kapıyı açtım ve karşıdan dumanlar geliyordu. Sonra telefon bir daha çaldı. O sırada eşime, ’Koş kızı al, yangın var galiba’ dedim" demişti. O anlara ilişkin yeni bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.