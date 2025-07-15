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78 canı yitirdiğimiz Kartalkaya'daki faciada otel yöneticilerinin yangından kaçtığı anlar kamerada

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında otel yöneticilerinin yangın başlar başlamaz yaklaşık 1 dakika içerisinde eşyalarını toplayarak ailesiyle birlikte kaçtığı anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
78 canı yitirdiğimiz Kartalkaya'daki faciada otel yöneticilerinin yangından kaçtığı anlar kamerada - Resim: 1

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'deki yangın faciasına ilişkin ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 

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78 canı yitirdiğimiz Kartalkaya'daki faciada otel yöneticilerinin yangından kaçtığı anlar kamerada - Resim: 2

Geçtiğimiz gün hakim karşısında savunma yapan Grand Kartal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı H.E.’ün damadı Grand Kartal Otel Genel Müdürü E.A., "Saat 03.32’de eşim ’Dışarıdan sesler geliyor’ dedi. Dışarıyı merak ettiğim için kapıyı açtım ve karşıdan dumanlar geliyordu. Sonra telefon bir daha çaldı. O sırada eşime, ’Koş kızı al, yangın var galiba’ dedim" demişti. O anlara ilişkin yeni bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

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78 canı yitirdiğimiz Kartalkaya'daki faciada otel yöneticilerinin yangından kaçtığı anlar kamerada - Resim: 3

Güvenlik kamerasından odasının kapısı yansıyan E.A.’ın yangının ilk başladığı dakikalarda odasından önce kendisi dışarı çıktığı koridora baktığı görüldü. Koridorun sonuna kadar giden E.A., daha sonrasında yangın çıktığını anlayınca odasına koşarak geri döndü, çocuklarına ve karısına haber vermeye geldi.

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78 canı yitirdiğimiz Kartalkaya'daki faciada otel yöneticilerinin yangından kaçtığı anlar kamerada - Resim: 4

Yaklaşık 1 dakika içerisinde odadan eşyalarını toplayan Genel Müdür E.A., eşi E.A. ve çocuklarıyla birlikte odadan hızlıca uzaklaştığı kameraya yansıdı.

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