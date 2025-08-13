78 canı yitirdiğimiz Kartalkaya'daki otel yangını faciasında akılalmaz iddia
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin korkunç bir şekilde öldüğü Grand Kartal Otel yangınına dair soruşturmada, itfaiye personelinin hazırladığı denetim raporunun gerçeği yansıtmadığı hatta GPS kayıtlarıyla otele hiç gitmediği öne sürüldü...
Bolu'da 78 kişinin öldüğü yangına ilişkin tutuklu sanıklardan itfaiye eri İ.A.'ın olay öncesi Grand Kartal Otel'e gitmeden kağıt üzerinde itfaiye raporu hazırladığı yönündeki şüphe üzerine mahkeme, bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi.
Raporla, İ.A.’ın otele gidip gitmediği tespit edilecek.
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. 20'si tutuklu 32 sanıklı davanın ilk duruşması, 7 Temmuz'da Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
1 hafta süren ilk duruşma, 22 Eylül'e ertelendi. Mahkeme heyeti 2'nci duruşma öncesi davaya dair eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarını sürdürürken, itfaiye eri tutuklu sanık İ.A.'ın yangın öncesi otele gidip denetim yapıp yapmadığı şüpheli görüldü.