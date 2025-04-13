78 canı yitirdiğimiz Kartalkaya'dan yine acı, gözyaşı, isyan yükseldi
BOLU'da kayak merkezi Kartalkaya'daki yangın faciasında yakınlarını kaybedenler 78 kişinin can verdiği Grand Kartal Otel önündeki anma töreninde gözyaşlarına boğuldu. Y
Kaynak: DHA
Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 41 şüpheli gözaltına alındı, 28’i tutuklandı.
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Yangında yakınlarını kaybedenler, seslerini duyurmak için sosyal medyada bir araya geldi.
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Grup bugün, üzerlerinde 'Başka canımız yok' yazılı tişörtlerle felaketin yaşandığı otelin önünde toplandı.
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Yangında yakınlarını yitirenler, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.
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