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78 canı yitirdiğimiz Kartalkaya'dan yine acı, gözyaşı, isyan yükseldi

BOLU'da kayak merkezi Kartalkaya'daki yangın faciasında yakınlarını kaybedenler 78 kişinin can verdiği Grand Kartal Otel önündeki anma töreninde gözyaşlarına boğuldu. Y

Kaynak: DHA
78 canı yitirdiğimiz Kartalkaya'dan yine acı, gözyaşı, isyan yükseldi - Resim: 1

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 41 şüpheli gözaltına alındı, 28’i tutuklandı.

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78 canı yitirdiğimiz Kartalkaya'dan yine acı, gözyaşı, isyan yükseldi - Resim: 2

Yangında yakınlarını kaybedenler, seslerini duyurmak için sosyal medyada bir araya geldi.

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78 canı yitirdiğimiz Kartalkaya'dan yine acı, gözyaşı, isyan yükseldi - Resim: 3

Grup bugün, üzerlerinde 'Başka canımız yok' yazılı tişörtlerle felaketin yaşandığı otelin önünde toplandı.

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78 canı yitirdiğimiz Kartalkaya'dan yine acı, gözyaşı, isyan yükseldi - Resim: 4

 Yangında yakınlarını yitirenler, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

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