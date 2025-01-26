78 kişiye mezar olan otelin sahibinin ifadesi ortaya çıktı
Bolu Kartalkaya'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’in tutuklanan sahibi H.E.'nin ifadesi ortaya çıktı. Otelde alarm sisteminin bulunduğunu söyleyen H.E., ''Ancak büyük ihtimalle yangının başlangıcında bu sistem hasar aldığı için çalışmadı.'' dedi.
Bolu'da kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki 5 otelden 1’i olan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta sabaha karşı yangın çıktı. Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre ise 4’üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler, kısa sürede büyüdü. Saat 03.21’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Alevler 11 saatlik çalışmayla söndürülürken, yangında 78 kişi hayatını kaybetti.
OTEL SAHİBİNİN İFADESİ
Yangınla ilgili soruşturmada aralarında otel sahibi H.E.'nin de bulunduğu 9 şüpheli İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Otel sahibi H.E.'nin ifadesi ortaya çıktı.
"BÜYÜK İHTİMALLE ALARM SİSTEMİ HASAR ALDIĞI İÇİN ÇALIŞMADI"
Savcılık sorgusunda yangına karşı her türlü önlemi aldıklarını iddia eden E., “En son denetim 15 Aralık’ta Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmedi. Yangına karşı alarm sistemi vardı. Ancak büyük ihtimalle yangının başlangıcında bu sistem hasar aldığı için çalışmadı. Ancak duman dedektörleri devreye girdi. Otelde 2 yılda bir, sezon açılışından önce yangın tatbikatı yapılır. Tatbikatlara bütün personel katılır. Otelde yangın halinde her odada kişilerin kaçacağı yeri gösteren kaçış planları vardır. Bu kaçış planları doğrultusunda ışıklı yol gösteren tabelalarımız da mevcuttur” dedi.
E., yangının başladığı mutfaktan aşçıbaşının sorumlu olduğunu belirterek, anormal bir şey görüldüğünde aşçıbaşının tekniğe haber vermesi gerektiğini ve gece kahvaltıyı hazırlamak için 4 kişinin görev yaptığını söyledi.