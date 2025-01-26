78 kişiye mezar olan otelin sahibinin ifadesi ortaya çıktı

"BÜYÜK İHTİMALLE ALARM SİSTEMİ HASAR ALDIĞI İÇİN ÇALIŞMADI"

Savcılık sorgusunda yangına karşı her türlü önlemi aldıklarını iddia eden E., “En son denetim 15 Aralık’ta Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmedi. Yangına karşı alarm sistemi vardı. Ancak büyük ihtimalle yangının başlangıcında bu sistem hasar aldığı için çalışmadı. Ancak duman dedektörleri devreye girdi. Otelde 2 yılda bir, sezon açılışından önce yangın tatbikatı yapılır. Tatbikatlara bütün personel katılır. Otelde yangın halinde her odada kişilerin kaçacağı yeri gösteren kaçış planları vardır. Bu kaçış planları doğrultusunda ışıklı yol gösteren tabelalarımız da mevcuttur” dedi.