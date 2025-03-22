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  4. 79 canı yitirdiğimiz Kartalkaya faciasındaki bilirkişi raporu ortaya çıktı

79 canı yitirdiğimiz Kartalkaya faciasındaki bilirkişi raporu ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya'da 79 canımızı yitirdiğimiz otel yangın faciasıyla ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı.

Kaynak: EkolTV
79 canı yitirdiğimiz Kartalkaya faciasındaki bilirkişi raporu ortaya çıktı - Resim: 1

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'deki 79 canı yitirdiğimiz yangın faciasına ilişkin merakla beklenen bilirkişi raporu 60 gün sonra hazırlandı.

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79 canı yitirdiğimiz Kartalkaya faciasındaki bilirkişi raporu ortaya çıktı - Resim: 2

Ekol TV'nin haberine göre bilirkişi raporunda birinci derecede sorumlunun Bolu İl Özel İdaresi olduğu belirtildi.

İşte Kartalkaya'daki otel yangını faciasının bilirkişi raporu:

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79 canı yitirdiğimiz Kartalkaya faciasındaki bilirkişi raporu ortaya çıktı - Resim: 3

Otel sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri bildikleri eksiklikleri bilerek gidermedi, birden fazla ihmale imza attı.

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79 canı yitirdiğimiz Kartalkaya faciasındaki bilirkişi raporu ortaya çıktı - Resim: 4

İçişleri Bakanlığı Bolu İl Özel İdaresi görevini gereği gibi yapmadı.

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