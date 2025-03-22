79 canı yitirdiğimiz Kartalkaya faciasındaki bilirkişi raporu ortaya çıktı
Bolu Kartalkaya'da 79 canımızı yitirdiğimiz otel yangın faciasıyla ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı.
Kaynak: EkolTV
Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'deki 79 canı yitirdiğimiz yangın faciasına ilişkin merakla beklenen bilirkişi raporu 60 gün sonra hazırlandı.
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Ekol TV'nin haberine göre bilirkişi raporunda birinci derecede sorumlunun Bolu İl Özel İdaresi olduğu belirtildi.
İşte Kartalkaya'daki otel yangını faciasının bilirkişi raporu:
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Otel sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri bildikleri eksiklikleri bilerek gidermedi, birden fazla ihmale imza attı.
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İçişleri Bakanlığı Bolu İl Özel İdaresi görevini gereği gibi yapmadı.
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