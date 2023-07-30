7'nci kattan düşerek öldü, cansız bedeni saatler sonra bulundu

DHA'nın haberine göre olay, Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı binanın son katında yalnız oturan ve kısa bir süre önce İzmir'den geldiği öğrenilen A.Ç., sabah saatlerinde oturma odasının penceresinden düştü. A.Ç., düştüğü zemindeki mazgalın kırılmasıyla bir iş yerinin deposuna girdi.