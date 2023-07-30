7'nci kattan düşerek öldü, cansız bedeni saatler sonra bulundu
Kayseri'de, 7 katlı apartmanın son katındaki pencereden düşen 20 yaşındaki genç düştüğü yerdeki mazgalın kırılmasıyla binanın alt katındaki iş yerinin deposuna düştü. Hayatını kaybeden genç kızın cansız bedeni yoldan geçen vatandaşların saatler sonra fark etmesiyle bulundu.
Kayseri'de 7 katlı apartmanın son katındaki pencereden düşen A.Ç. (20), zemindeki mazgalın kırılmasıyla iş yerinin deposuna girdi. Hayatını kaybeden A.Ç., yoldan geçen vatandaşların saatler sonra fark etmesiyle bulundu.
DHA'nın haberine göre olay, Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı binanın son katında yalnız oturan ve kısa bir süre önce İzmir'den geldiği öğrenilen A.Ç., sabah saatlerinde oturma odasının penceresinden düştü. A.Ç., düştüğü zemindeki mazgalın kırılmasıyla bir iş yerinin deposuna girdi.
Saat 15.00 sıralarında yoldan geçen vatandaşlar mazgaldan aşağıya baktıklarında hareketsiz halde yatan A.Ç.'ı gördü. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.Ç.'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin çalışmasının ardından A.Ç., bulunduğu yerden itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. A.Ç., otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)