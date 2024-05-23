7'nci kez taşınan ilçe yeşile büründü; nakil ağaçlar meyve verdi
Artvin'de yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı nedeniyle 153 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınan Yusufeli ilçesinde, eski ilçeden kamyonla nakledilen toprakla yeni tarım alanları oluşturuldu. 90 bini aşkın ağaç ve fidan, kökleriyle sökülüp, toprakla buluştuğu yeni yerleşim yerinde yeşerip, meyve verdi.
Yusufeli ilçesinde Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali inşası tamamlandı. Baraj inşası sürecinde Yusufeli halkı, sular altında kalan köylerinden, yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşındı.
22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini sular altında bıraktı. Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı'nda, 2 milyar metreküpü aşkın su depolandı.
‘NAKİL AĞAÇLAR’ MEYVE VERDİ
153 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilip, baraj nedeniyle 7'nci kez taşınan Yusufeli’de eski ilçeden 50 bini aşkın kamyonla nakledilen verimli toprakla, 150 dekarlık yeni tarım alanları oluşturuldu, 90 bini aşkın ağaç ve fidan, transplantasyon (ağaç nakli) metoduyla kökleriyle sökülüp, toprakla buluşturuldu. Yetişmiş meyve ağaçlarının da nakledildiği yeni ilçeye, 16 bin çalı türü peyzaj fidanı dikildi. Hobi bahçelerinin yer aldığı yeni ilçede, nakil ağaçlar yeşerip, ilk meyvelerini verdi. İlçe halkı, seralar ve kurdukları bahçelerinde olgunlaşan meyvelerin yanında yetiştirdiği sebzeleri toplamaya başladı.