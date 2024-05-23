7'nci kez taşınan ilçe yeşile büründü; nakil ağaçlar meyve verdi

‘NAKİL AĞAÇLAR’ MEYVE VERDİ

153 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilip, baraj nedeniyle 7'nci kez taşınan Yusufeli’de eski ilçeden 50 bini aşkın kamyonla nakledilen verimli toprakla, 150 dekarlık yeni tarım alanları oluşturuldu, 90 bini aşkın ağaç ve fidan, transplantasyon (ağaç nakli) metoduyla kökleriyle sökülüp, toprakla buluşturuldu. Yetişmiş meyve ağaçlarının da nakledildiği yeni ilçeye, 16 bin çalı türü peyzaj fidanı dikildi. Hobi bahçelerinin yer aldığı yeni ilçede, nakil ağaçlar yeşerip, ilk meyvelerini verdi. İlçe halkı, seralar ve kurdukları bahçelerinde olgunlaşan meyvelerin yanında yetiştirdiği sebzeleri toplamaya başladı.