8 bin yıllık doğal güzellik: Hevsel Bahçeleri sonbaharda hayran bıraktı

“Bu kadar güzel beklemiyordum”

Özellikle Keçi Burcu’ndan bahçeyi izlemenin daha bir farklı tadı olduğunu dile getiren Pamukçu, “İstanbul’da yaşıyorum. Diyarbakır’ı ve Mardin’in görmeye geldik. Diyarbakır gezmek hep istediğimiz bir şehirdi. İlk kez bu kadar Diyarbakır’ı detaylı gezeceğim. Hevsel Bahçeleri'nin sonbahar güzelliğini çok beğendim. Özellikle Keçi Burcu’ndaki sütunların arasından bahçeyi izlemek çok güzel oluyor. Çok da güzel bir mevsimde Diyarbakır’a geldik. Yeşilin, sarının, turuncunun ve kırmızı tonlarının olduğu bir zamana denk geldik. Hevsel Bahçeleri'ni hep duyuyorduk. Açıkçası bu kadar güzel beklemiyordum” dedi.