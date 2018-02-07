8 evin yandığı yangında, yaşlı kadın feci şekilde can verdi

"DEVLET YETKİLİLERİNDEN DESTEK BEKLİYORUZ"



Günün ilk ışıkları ile olay yerine giden gazeteciler köy muhtarından yangın ile ilgili bilgi aldı. Köy Muhtarı Ahmet Uğraşan '' Yangın Marangoz atölyesinden çıktığını tahmin ediyoruz. Köy yollarımız açık olsa idi bu cehennemi geceyi yaşamazdık. Şu an yangında alzheimer hastası 81 yaşındaki yaşlı bir kadın yanarak hayatını kaybetti. Şu an enkazın altında ve çıkaramadık. Devlet yetkililerinden evi yanan vatandaşlarımız için destek bekliyoruz'' dedi.

