8 saat süren kabus! Alev alev yanan fabrikadaki hasar dronla görüntülendi

'CANA BİR ŞEY GELMEDİ'

Trabzon Valisi Tahir Şahin, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu. İşletme sahiplerine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Şahin, “Yangının çıkmasının ardından büyükşehir belediyemiz itfaiye daire başkanlığımız tüm ekibiyle yaklaşık 100 personelle olaya anında müdahaleye başladılar. Şükürler olsun ki, ölüm olayı gerçeklemedi. Hafif yaralı vatandaşlarımız sağlıklarına kavuşarak bugün itibariyle hastaneden ayrılacaklar. Bunun haricinde kaymakam hanım olayın ilk anından itibaren koordinasyonu sağladı. Arsin Belediye Başkanımız ve Arsin Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanımız ile koordinat içerisinde can kaybı olmadan yangının kontrol altına alınması sağlandı. Daha önce Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 defa yangının çıktığını, bunlarla ilgili de bölgenin kendini geliştirdiğini gözlemledik. Büyükşehir belediye başkanlığının ve itfaiye daire başkanlığının olaylara kısa sürede müdahalesini gördük. Cana bir şey gelmedi. Mal canın yongası; mal yerine gelir. Çok geçmiş olsun. Rabbim daha büyüklerinden korusun” dedi.