8 soru, 8 cevapla Yerinde Dönüşüm projesi
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen 11 ilde "Yerinde Dönüşüm" projesi hayata geçirildi. Proje için başvurular bugün başlarken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 8 soruda merak edilenleri yanıtladı.
6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaralarının sarılması için çalışmalar sürüyor. Buna göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinin yeniden inşa ve ihyası için son olarak Yerinde Dönüşüm projesini başlatmıştı. Bakanlık tarafından proje çerçevesinde 5 ilde kurulan 22 Yapım ve Dönüşüm Ofisi ise bugün açıldı. Buna göre, hibe ve kredi desteğinden faydalanmak isteyen hak sahipleri artık Yapım ve Dönüşüm Ofisleri’ne müracaat edebilecek ve projeye başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Yerinde Dönüşüm ile ilgili bilgi almak isteyen depremzedeleri Yapım ve Dönüşüm Ofisleri’ne beklediklerini ifade etti. Depremden etkilenen 11 ilde, hibe ve kredi vererek vatandaşların evlerini ve iş yerlerini yerinde dönüştürmelerine destek olacaklarını da kaydeden Özhaseki, "Vatandaşlarımız Yerinde Dönüşüm projemize e-Devlet üzerinden başvurabilir ve ALO 181'den projemiz hakkında bilgi alabilirler" dedi.
Yapım ve Dönüşüm Ofisleri, depremden etkilenen illerde 17 Temmuz’dan itibaren 22 bölgede hizmet verecek. Depremden yoğun bir şekilde etkilenen illerde kurulacak ofisler işe şöyle:
“Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu, 12 Şubat, Elbistan, Pazarcık, Türkoğlu ve Afşin’de, Malatya’da Yeşilyurt, Akçadağ, Battalgazi ve Doğanşehir’de, Adıyaman’da Merkez, Gölbaşı, Besni ve Kâhta’da, Hatay’da Antakya, Defne, İskenderun/Belen, Kırıkhan, Samandağ ve Hassa’da, Gaziantep’te İslâhiye ve Nurdağı’nda hizmet verecek.”
Yerinde Dönüşüm projesinin amacı nedir?
Depremden etkilenen şehirlerimizin yaşanmışlıklarını ve kültürünü koruyarak şehirlerimizi güvenli ve hızlı bir şekilde ayağa kaldırmaktır.