8 soru, 8 cevapla Yerinde Dönüşüm projesi

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaralarının sarılması için çalışmalar sürüyor. Buna göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinin yeniden inşa ve ihyası için son olarak Yerinde Dönüşüm projesini başlatmıştı. Bakanlık tarafından proje çerçevesinde 5 ilde kurulan 22 Yapım ve Dönüşüm Ofisi ise bugün açıldı. Buna göre, hibe ve kredi desteğinden faydalanmak isteyen hak sahipleri artık Yapım ve Dönüşüm Ofisleri’ne müracaat edebilecek ve projeye başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek.