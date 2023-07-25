8 ülke, Antalya'da üretim için sıraya girdi

ASBAŞ'ın tam kapasite dolduğunu belirten Genel Müdür Zeki Gürses, bölgede 88 firma olduğunu söyledi. Yabancı sermayeli işletmelerin bölgede üretime başlamasının ardından teknoloji transferine de katkı sağladığını belirten Gürses, “Türkiye'deki 19 serbest bölge yatırım taleplerini karşılayamaz duruma geldi. Bu anlamda sadece Antalya değil, diğer bölgelerden de genişlemek için ciddi talep var. Antalya, diğer serbest bölgelere nazaran biraz daha ön planda. Kendine ait limanı olması, arazi kiraları cazip, yetişmiş eleman konusunda sorun yaşamıyorlar. Elektrik, elektronik ve yazılım alanında çok ciddi talep gelmeye başladı. Gençlerimiz bu firmalarda yeni bilgiler elde ederek daha sonra bu bilgileri başka alanlarda kullanıyor ya da kendileri şirket kuruyor" dedi.