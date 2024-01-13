8 yaşındaki çocuk ailesini ölümden kurtardı

Alevler evi sararken, bu sırada uyanan 8 yaşındaki E.G., yangını fark edip kardeşine seslendi, ailesini uyandırdı ve komşuya giderek yardım istedi. Evde bulunan 9 yaşındaki Abdulbaki Gürbüz ise komşuları tarafından kurtarıldı.