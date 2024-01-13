8 yaşındaki çocuk ailesini ölümden kurtardı
Samsun'da evlerinde çıkan yangını fark eden 8 yaşındaki çocuk ailesini uyandırıp ölümden kurtarırken, komşuya gidip yardım istedi. Yangında 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.
Kaynak: İHA
Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde saat 04.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın son katındaki dairede yangın çıktı.
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Alevler evi sararken, bu sırada uyanan 8 yaşındaki E.G., yangını fark edip kardeşine seslendi, ailesini uyandırdı ve komşuya giderek yardım istedi. Evde bulunan 9 yaşındaki Abdulbaki Gürbüz ise komşuları tarafından kurtarıldı.
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Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. İtfaiye gelene kadar polis ekipleri siren çalarak apartmandaki vatandaşları uyandırıp evlerinden tahliye etti.
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Yangın sırasında uykudan uyanan anne R.G. yanına zihinsel engelli oğlu E.G.'yi de alıp arka balkona sığındı.
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