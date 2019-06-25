Tahran-Van arası tren seferleri yeniden başladı

Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de yaşanan depremlerin ardından yapılamayan Tahran-Van yolcu treni seferleri yeniden başladı. Deprem sonrasında yaşanan durgunluk nedeniyle 8 yıldan bu yana gerçekleştirilemeyen Tahran-Van yolcu treni seferleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve yolcu kapasitesinin artmasıyla karşılıklı olarak yeniden başlatıldı.



