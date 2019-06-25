Tahran-Van arası tren seferleri yeniden başladı
Van'da 2011 yılındaki depremlerinin ardından yapılamayan Tahran-Van yolcu treni seferleri, 8 yıl aradan sonra tekrar başladı. Tahran'dan dün yola çıkan tren, sabah saatlerinde 79 yolcusuyla Van Garı'na ulaştı.
Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de yaşanan depremlerin ardından yapılamayan Tahran-Van yolcu treni seferleri yeniden başladı. Deprem sonrasında yaşanan durgunluk nedeniyle 8 yıldan bu yana gerçekleştirilemeyen Tahran-Van yolcu treni seferleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve yolcu kapasitesinin artmasıyla karşılıklı olarak yeniden başlatıldı.
İran'ın başkenti Tahran'dan dün saat 09.30'da hareket eden 5 vagonlu ve 180 kişi kapasiteli yolcu treni, sabah saatlerinde Van Garı'na ulaştı. Yaklaşık 21 saatlik yolculuğun ardından Van'a gelen 79 İranlı yolcu, minibüs ve otomobillerle kent merkezine geçti.
"TREN SEFERLERİ HAFTADA İKİ KEZ YAPILACAK"
Raja Demiryolu Taşımacılığı şirketi turizm bölümü şefi Mehrdad Nasseri, yaptığı açıklamada, Tahran-Van tren seferlerinin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.