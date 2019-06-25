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  3. 25 Haziran 2019 11:28

Tahran-Van arası tren seferleri yeniden başladı

Van'da 2011 yılındaki depremlerinin ardından yapılamayan Tahran-Van yolcu treni seferleri, 8 yıl aradan sonra tekrar başladı. Tahran'dan dün yola çıkan tren, sabah saatlerinde 79 yolcusuyla Van Garı'na ulaştı.

Tahran-Van arası tren seferleri yeniden başladı

Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de yaşanan depremlerin ardından yapılamayan Tahran-Van yolcu treni seferleri yeniden başladı. Deprem sonrasında yaşanan durgunluk nedeniyle 8 yıldan bu yana gerçekleştirilemeyen Tahran-Van yolcu treni seferleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve yolcu kapasitesinin artmasıyla karşılıklı olarak yeniden başlatıldı.

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Tahran-Van arası tren seferleri yeniden başladı

İran'ın başkenti Tahran'dan dün saat 09.30'da hareket eden 5 vagonlu ve 180 kişi kapasiteli yolcu treni, sabah saatlerinde Van Garı'na ulaştı. Yaklaşık 21 saatlik yolculuğun ardından Van'a gelen 79 İranlı yolcu, minibüs ve otomobillerle kent merkezine geçti.

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Tahran-Van arası tren seferleri yeniden başladı

"TREN SEFERLERİ HAFTADA İKİ KEZ YAPILACAK"
Raja Demiryolu Taşımacılığı şirketi turizm bölümü şefi Mehrdad Nasseri, yaptığı açıklamada, Tahran-Van tren seferlerinin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Tahran-Van arası tren seferleri yeniden başladı

Tahran-Van treninin uzun aradan sonra seferlere başladığını belirten Nasseri, seferlerin haftada iki kez yapılacağını aktardı. Çok yakında Tahran-Ankara treninin de seferlerine başlayacağını kaydeden Nasseri, şöyle konuştu:

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