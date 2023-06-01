80 metre yükseklikte ölüm kalım savaşı kamerada
Kırklareli’nde asma iskelenin halatının kopması sonucu mahsur kalan 2 işçi iş makinası yardımıyla kurtarıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beledisinde bulunan Şişecam fabrikasında 100 metrelik fırın bacasının boyanması için kurulan asma iskele 80 metrede halat koptu.
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Halat kopması sonucu iskelede bulunan işçiler yaralandı.
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Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Bölgeye gelen ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle yaralı 2 işçi kurtarıldı. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.
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