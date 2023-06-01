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80 metre yükseklikte ölüm kalım savaşı kamerada

Kırklareli’nde asma iskelenin halatının kopması sonucu mahsur kalan 2 işçi iş makinası yardımıyla kurtarıldı.

80 metre yükseklikte ölüm kalım savaşı kamerada - Resim: 1

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beledisinde bulunan Şişecam fabrikasında 100 metrelik fırın bacasının boyanması için kurulan asma iskele 80 metrede halat koptu. 

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80 metre yükseklikte ölüm kalım savaşı kamerada - Resim: 2

Halat kopması sonucu iskelede bulunan işçiler yaralandı. 

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80 metre yükseklikte ölüm kalım savaşı kamerada - Resim: 3

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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80 metre yükseklikte ölüm kalım savaşı kamerada - Resim: 4

Bölgeye gelen ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle yaralı 2 işçi kurtarıldı. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

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