800 yıllık kuyuda bulunan insan iskeletlerinin sırrı çözüldü
İngiltere’nin Norwich kentinde 2004 yılında 12. yüzyılda öldükleri belirlenen 17 kişinin iskeleti bulundu. Yapılan DNA analizleri, insan kalıntılarının Aşkenazi Yahudileriyle aynı soyu taşıdığını ve yaşadıkları dönemde büyük bir katliamın kurbanları olduklarını ortaya çıkardı.
2004'te İngiltere'nin Norwich kentinde bir alışveriş merkezinde temel oluşturan inşaat işçileri, 800 yıllık bir kuyunun dibinde 17 iskelet buldu. Altı yetişkin ve 11 çocuğun kalıntılarının kimliği ve neden kuyuda oldukları uzun bir süre inceleme konusu oldu.
İskeletlerin tek tip olarak düzenlendiği diğer toplu mezarların aksine, cesetler garip bir şekilde yerleştirilmişti. Ayrıca kafaları kesilmişti.
Bu insanların nasıl öldüğü hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırmacılar, antik DNA dizilemesindeki son gelişmeler sayesinde kemiklerde korunan detaylı genetik materyali yakın bir zamanda ortaya çıkardı.
Bireylerden altısının genomları, dördünün akraba olduğunu gösterdi. Bunlar arasında en küçüğü beş ila 10 yaşında olan üç kız kardeş vardı. Genetik materyalin daha fazla analizi, 6 kişinin büyük bir ihtimalle Aşkenazi Yahudileri olduğunu gösterdi.
Arkeologlar, bu insanların hepsinin şehri harap eden antisemitist şiddet sırasında öldüklerine inandıklarını söyledi. Uzmanlar, onların muhtemelen bu dönemde yaşanan, birçok dini savaştan biri olan Üçüncü Haçlı Seferi ile ilgili olan Şubat 1190 isyanı sırasında öldürüldüklerini aktardı.
Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde baş araştırmacı ve makalenin baş yazarı olan Selina Brace, "Bu insanların kalıntılarını analiz etmeye başladığımızdan 12 yıl sonra, teknolojinin gelişmesiyle ve onların kim olduklarını ve neden öldürüldüklerine ilişkin soruları yanıtlıyor olabilmemiz beni rahatlattı” dedi.