800 yıllık kuyuda bulunan insan iskeletlerinin sırrı çözüldü

2004'te İngiltere'nin Norwich kentinde bir alışveriş merkezinde temel oluşturan inşaat işçileri, 800 yıllık bir kuyunun dibinde 17 iskelet buldu. Altı yetişkin ve 11 çocuğun kalıntılarının kimliği ve neden kuyuda oldukları uzun bir süre inceleme konusu oldu.

İskeletlerin tek tip olarak düzenlendiği diğer toplu mezarların aksine, cesetler garip bir şekilde yerleştirilmişti. Ayrıca kafaları kesilmişti.