81 ilde yapılan son seçim anketi açıklandı

Avrasya Araştırma'nın "Önümüzdeki milletvekilliği seçiminde hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna verilen yanıtlar "kararsızların oyları dağıtıldığında ise" şöyle oldu.

AK Parti : Yüzde 35,1 ( Şirketin bir önceki anketinde bu oran yüzde 34,4'tü. )

CHP : Yüzde 33 ( Şirketin bir önceki anketinde bu oran yüzde 33,3'tü. )

Yeşil Sol Parti : Yüzde 9,7 ( Şirketin bir önceki anketinde bu oran yüzde 9,5'ti. )

İYİ Parti : Yüzde 8,6 ( Şirketin bir önceki anketinde bu oran yüzde 9,2'ydi. )

MHP : Yüzde 7,9 ( Şirketin bir önceki anketinde bu oran yüzde 6,8'di. )

TİP : Yüzde 1,5 ( Şirketin bir önceki anketinde parti listede yoktu. )

Yeniden Refah Partisi : Yüzde 1,1 ( Şirketin bir önceki anketinde parti listede yoktu. )

Memleket Partisi : Yüzde 1,1 ( Şirketin bir önceki anketinde bu oran yüzde 3,6'ydı. )

Zafer Partisi : Yüzde 0,9 ( Şirketin bir önceki anketinde parti listede yoktu. )

Diğer : Yüzde 1,1