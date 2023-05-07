81 ilde yapılan son seçim anketi açıklandı
Kritik 14 Mayıs seçimlerine sadece 7 gün kala Avrasya Araştırma 81 ilde gerçekleştirdiği son seçim anketi sonuçlarını açıkladı. İşte Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde son kamuoyu yoklaması. Cumhurbaşkanı adayları, partilerin ve ittifakların oy oranları belli oldu.
14 Mayıs seçimleri için geri sayım tüm hızıyla sürerken kamuoyu araştırma şirketlerinin açıkladığı son seçim anketlerine bir yenisi daha eklendi. Avrasya Araştırma tarafından Türkiye'nin tüm illerinde yapılan son seçim anketinin sonuçları açıklandı.
Avrasya Araştırma'nın anketine göre; AK Parti geçen aya göre oy kaybı yaşarken CHP oylarını artırıyor. Memleket Parti'sinde düşüş sürerken cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu ilk turda yüzde 50'yi yakalıyor.
Avrasya Araştırma'nın "Önümüzdeki milletvekilliği seçiminde hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna verilen yanıtlar "kararsızlar dağıtılmadan" şöyle oldu.
AK Parti : Yüzde 31,5
CHP : Yüzde 29,5
Yeşil Sol Parti : Yüzde 8,7
İYİ Parti : Yüzde 7,7
MHP : Yüzde 7,2
TİP : Yüzde 1,3
Yeniden Refah Partisi : Yüzde 1
Memleket Partisi : Yüzde 1
Zafer Partisi : Yüzde 0,8
Diğer : Yüzde 1
Kararsız : Yüzde 10,3
Avrasya Araştırma'nın "Önümüzdeki milletvekilliği seçiminde hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna verilen yanıtlar "kararsızların oyları dağıtıldığında ise" şöyle oldu.
AK Parti : Yüzde 35,1 ( Şirketin bir önceki anketinde bu oran yüzde 34,4'tü. )
CHP : Yüzde 33 ( Şirketin bir önceki anketinde bu oran yüzde 33,3'tü. )
Yeşil Sol Parti : Yüzde 9,7 ( Şirketin bir önceki anketinde bu oran yüzde 9,5'ti. )
İYİ Parti : Yüzde 8,6 ( Şirketin bir önceki anketinde bu oran yüzde 9,2'ydi. )
MHP : Yüzde 7,9 ( Şirketin bir önceki anketinde bu oran yüzde 6,8'di. )
TİP : Yüzde 1,5 ( Şirketin bir önceki anketinde parti listede yoktu. )
Yeniden Refah Partisi : Yüzde 1,1 ( Şirketin bir önceki anketinde parti listede yoktu. )
Memleket Partisi : Yüzde 1,1 ( Şirketin bir önceki anketinde bu oran yüzde 3,6'ydı. )
Zafer Partisi : Yüzde 0,9 ( Şirketin bir önceki anketinde parti listede yoktu. )
Diğer : Yüzde 1,1