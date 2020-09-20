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  3. 20 Eylül 2020 14:08

82 yaşındaki iş insanı, protez bacakla paraşütten atladı

Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen sağ bacağı protezli iş insanı 82 yaşındaki Linda Aparez, yaklaşık bin 750 metre yükseklikten paraşütle atladı.

82 yaşındaki iş insanı, protez bacakla paraşütten atladı

Fethiye'ye İngiltere'den tatile gelen Linda Aparez, yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştirmek için yaklaşık bin 750 metre yükseklikteki Babadağ'a çıktı.

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82 yaşındaki iş insanı, protez bacakla paraşütten atladı


Pilot Murat Çiftçi'nin kontrolünde ikili atlayışını gerçekleştiren sağ bacağı protezli Linda Aparez, ilerleyen yaşına rağmen sakinliğiyle dikkati çekti.

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82 yaşındaki iş insanı, protez bacakla paraşütten atladı

Paraşüt Pilotu Murat çiftçi ise, "Linda hanım çok soğukkanlı davrandı, hiç heyecanlanmadı. Zaman zaman yüksekten bulutlara çıktığı için mutlu olduğunu söyledi" dedi.

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82 yaşındaki iş insanı, protez bacakla paraşütten atladı

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