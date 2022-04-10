83 yaşındaki kadınla evlenen adamın olay yaratan cinsellik itirafı

Edna, Simon'un yaşının küçük olması nedeniyle çoğu zaman kendisinden uzaklaştırmaya çalıştığını itiraf etti. Aralarındaki yaş farkının toplumsal olarak hoş karşılanmayacağını bildiğini söyleyen Edna, "İkimizde hoş karşılanmayacağını bildiğimiz için uzun bir süre boyunca bu duruma karşı koyduk.