83 yaşındaki kadınla evlenen adamın olay yaratan cinsellik itirafı
83 yaşındaki Edna Martin ve 44 yaşındaki kocası Simon, 14 yıldır evliler ve ikili sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla sosyal medyada konuşuluyor.
North Somerset'ta yaşayan 44 yaşındaki Simon ve 83 yaşındaki Edna Martin çifti aralarındaki yaş farkı nedeniyle sosyal medyada kısa sürede popüler olmayı başardı.
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Birbirlerini ilk gördükleri anda aşık olduklarını dile getiren Simon, "O dönemde ailemle birlikte yaşıyordum ve hiçbir kadınla deneyimim olmamıştı."
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"Ancak Edna'yı gördüğümde ondan hoşlandığımı anladım. Onun hayatımı geçirmek istediğim kadın olduğunu anında fark ettim" dedi.
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Edna, Simon'un yaşının küçük olması nedeniyle çoğu zaman kendisinden uzaklaştırmaya çalıştığını itiraf etti. Aralarındaki yaş farkının toplumsal olarak hoş karşılanmayacağını bildiğini söyleyen Edna, "İkimizde hoş karşılanmayacağını bildiğimiz için uzun bir süre boyunca bu duruma karşı koyduk.
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