83 yıl önce sulara gömülmüştü... Gün yüzüne çıkarıldı

Sahile 2 metre mesafede bulunan yaklaşık 30 metre uzunluğundaki gemi parçalarının çıkarılması için bir dalgıç ekibi de su altından destek verdi. Karaya çıkarılan tonlarca ağırlıktaki parçalar, önümüzdeki günlerde işçiler tarafından kesilerek parçalara ayrılacak.