85 yaşındaki annenin evlatlık verilen oğlunu Müge Anlı buldu
Ekranların sevilen programı Müge Anlı'da yine büyük bir kavuşma vardı. Müge Anlı 85 yaşındaki annenin bundan 60 yıl önce evlatlık verilen oğlunu buldu.
Ankara’da 65 yıl önce İsmail Kural’la evlenen Balı Civelek’in Abdülkadir ve Bedir ismini verdiği iki erkek çocuğu dünyaya geldi.
Bir süre sonra eşi ile anlaşamayan Civelek, babasının evine gitti. Çocukları ise İsmail Kural’da kaldı. Çocuklara bırakmakta zorlanan İsmail Kural, 1 yaşındaki oğlu Bedir’i evlatlık verdi.
Anne Balı Civelek, evlatlık verildiğini öğrenince oğlunu geri almak istedi. Ancak bir türlü oğlunu bulamadı.