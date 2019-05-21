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  3. 21 Mayıs 2019 11:33

85 yaşındaki annenin evlatlık verilen oğlunu Müge Anlı buldu

Ekranların sevilen programı Müge Anlı'da yine büyük bir kavuşma vardı. Müge Anlı 85 yaşındaki annenin bundan 60 yıl önce evlatlık verilen oğlunu buldu.

85 yaşındaki annenin evlatlık verilen oğlunu Müge Anlı buldu

Ankara’da 65 yıl önce İsmail Kural’la evlenen Balı Civelek’in Abdülkadir ve Bedir ismini verdiği iki erkek çocuğu dünyaya geldi.

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85 yaşındaki annenin evlatlık verilen oğlunu Müge Anlı buldu

Bir süre sonra eşi ile anlaşamayan Civelek, babasının evine gitti. Çocukları ise İsmail Kural’da kaldı. Çocuklara bırakmakta zorlanan İsmail Kural, 1 yaşındaki oğlu Bedir’i evlatlık verdi.

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85 yaşındaki annenin evlatlık verilen oğlunu Müge Anlı buldu

Anne Balı Civelek, evlatlık verildiğini öğrenince oğlunu geri almak istedi. Ancak bir türlü oğlunu bulamadı.

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85 yaşındaki annenin evlatlık verilen oğlunu Müge Anlı buldu

Oğlu Bedir’in hasretiyle bir ömür geçiren 85 yaşındaki Balı Civelek, son çare Müge Anlı’dan yardım istedi. Müge Anlı, bir mucizeyi daha gerçeğe dönüştürdü. 60 yıllık hasreti yalnızca yarım saatte dindirdi.

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