8.8 büyüklüğündeki depremi 26 yıl önceden bildi! Sosyal medya bu kehaneti konuşuyor

UZMANLAR TEMKİNLİ

Ancak uzmanlar bu tür iddialara temkinli yaklaşıyor. Tokyo Üniversitesi’nden Profesör Sekiya Naoya, bu tür tahminlerin bilimsel olmadığını ve depremlerin ne zaman olacağını öngörmenin mümkün olmadığını vurguladı. Japonya’daki resmi makamlar da daha önce halkı bu tür “kehanetlere” inanmamaları konusunda uyarmıştı.

Ryo Tatsuki, geçmişte 2011 Tohoku depremi gibi bazı felaketleri önceden bildiği öne sürülse de, uzmanlar bu tür öngörülerin genellikle belirsiz ve yoruma açık olduğunu, Baba Vanga gibi diğer “kahinlerle” benzerlik taşıdığını belirtiyor.