8.8 büyüklüğündeki depremi 26 yıl önceden bildi! Sosyal medya bu kehaneti konuşuyor
Rusya'da meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından Japon manga sanatçısı Ryo Tatsuki’nin kehaneti gündem oldu.
Rusya’nın Kamçatka Yarımadası Çarşamba sabahı 8.8 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldı. Depremin ardından oluşan tsunami dalgaları, Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido Adası ile Rusya’ya ait Kuril Adaları’nı etkiledi. Bu yıkıcı olay, Japon manga sanatçısı Ryo Tatsuki’nin 1999 yılında yayımladığı bir çizgi romanındaki “kehaneti” yeniden gündeme taşıdı.
NTV'de yer alan habere göre, Tatsuki’nin “Gördüğüm Gelecek” adlı mangasındaki çizimlerde, 5 Temmuz 2025’te Japonya’nın güneyinde büyük bir felaketin yaşanacağı öne sürülüyordu. Beklenen felaket o tarihte gerçekleşmese de, 25 gün sonra meydana gelen Kamçatka depremi ve tsunami sonrası birçok kişi bu “kehanetin” sadece belirli bir günü değil, temmuz ayı genelini işaret ettiğini düşünmeye başladı.
SOSYAL MEDYA GÜNDEM OLDU
Sosyal medyada bu benzetmelere dair çok sayıda paylaşım yapılırken, X (eski adıyla Twitter) platformunda bir kullanıcı, “Tarih tam tutmasa da Ryo Tatsuki’ye saygı duymak gerek” ifadelerini kullandı.
Japon sosyal medyasında #July5Disaster etiketiyle konu yeniden gündeme gelirken, Hong Kong'dan Japonya'ya yapılan uçuş rezervasyonlarında, haziran sonu ve temmuz başında yüzde 83’lük bir düşüş yaşandığı öğrenildi.
UZMANLAR TEMKİNLİ
Ancak uzmanlar bu tür iddialara temkinli yaklaşıyor. Tokyo Üniversitesi’nden Profesör Sekiya Naoya, bu tür tahminlerin bilimsel olmadığını ve depremlerin ne zaman olacağını öngörmenin mümkün olmadığını vurguladı. Japonya’daki resmi makamlar da daha önce halkı bu tür “kehanetlere” inanmamaları konusunda uyarmıştı.
Ryo Tatsuki, geçmişte 2011 Tohoku depremi gibi bazı felaketleri önceden bildiği öne sürülse de, uzmanlar bu tür öngörülerin genellikle belirsiz ve yoruma açık olduğunu, Baba Vanga gibi diğer “kahinlerle” benzerlik taşıdığını belirtiyor.