89 kişiye mezar olan sitenin müteahhidi tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır’da 89 kişinin yaşamını yitirdiği 22 kişinin de yaralandığı Galeria Sitesi’nin müteahhidi tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır hasara uğrattığı 11 ilden biri olan Diyarbakır’da, 89 kişinin yaşamını yitirdiği 22 kişinin de yaralandığı Galeria Sitesi’nin müteahhidi, Ankara’da gözaltına alındı.
Büyük depremlerde Diyarbakır’da, 1’i boş 7 bina yıkıldı. Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, depremlerin ilkinde yıkıldı. Bu yıkımda 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.
Geride kalan 3 blok ise kontrollü yıkılırken, çökme yaşandı. Yıkılan sitede, enkaz kaldırma ve demir toplama çalışmaları devam ederken; depremlerde kent genelinde 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı.
Galeria Sitesi’nde polisin çalışması sürerken, soruşturma kapsamında bazı kişilerin ifadelerine başvuruldu. Hakkında yakalama kararı bulunan müteahhit S.E., Ankara’da dün gözaltına alındı.