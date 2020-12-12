''9 aydır ailemi göremiyorum lütfen evde kalın''
Korona virüs salgınıyla mücadelede önemli rol üstlenen filyasyon ekipleri gece gündüz demeden çalışırken, filyasyon ekipleri şefi Mehmet Cüceler, vatandaşlara evlerinde kalmaları uyarısında bulundu.
Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan dünyada ve Türkiye’yi etkisi altına alan milyonlarca insanın hayatını kaybettiği Covid-19 pandemisinde hem vaka takibi hem de hastaların evde takibi için kurulan filyasyon ekipleri, vaka sayılarının artmasıyla birlikte yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan filyasyon ekipleri artan vaka sayılarına müdahale etmeye çalışıyor.
Filyasyon ekipleri şefi Mehmet Cüceler çalışmalar kapsamında yaşanan zorluklara değinerek; “Ekip olarak günlük 13 ekip 26 kişi, 3 vardiya şeklinde çalışılıyor. Toplamda 48 ekip, 10 masa başında, 30 tanede çağrı merkezi ve sahada ise 80 kişi ile çalışıyoruz.
Yaşadığımız zorluklar ise hastalarımızın ev adreslerini bulmakta sıkıntı yaşayabiliyoruz. Köylerine gittiğimizde konum olmayabiliyor, telefonlar çekmiyor.