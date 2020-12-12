''9 aydır ailemi göremiyorum lütfen evde kalın''

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan dünyada ve Türkiye’yi etkisi altına alan milyonlarca insanın hayatını kaybettiği Covid-19 pandemisinde hem vaka takibi hem de hastaların evde takibi için kurulan filyasyon ekipleri, vaka sayılarının artmasıyla birlikte yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan filyasyon ekipleri artan vaka sayılarına müdahale etmeye çalışıyor.



