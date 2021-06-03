9 canın bedeli 79 bin lira! ''Ölüm çukuru'' davasında tepki çeken karar

'İŞARETLEMELER UYGUN YAPILMAMIŞ'

Bilirkişi raporuna göre, firmanın tutuklu şantiye şefi Şerif Ali K.’nin kazanın meydana geldiği çalışma alanında işaretlemeleri yol yapım, bakım ve onarımlarda 'Trafik İşaretleme Yönetmenliği'nde gösterilen esaslara göre yapmadığı, düzenlediği işaretleme tutanağının ilgili yönetmenliğe uygun olmadığı, 'işaretleme tutanağında yer alan işaretlemeler ile çalışma alanında yer alan işaretlemeler arasında farklılıklar bulunduğu, tutanaktaki imzalar tamamlanmadan işe başlandığı, trafik tanzim ve uyarıcı işaretlerinden bir kısmının deforme olduğu bir kısmının ise yansıtıcı özelliği kaybettiği, işaretlemeler ilgili yönetmenlikte yer alan esaslara göre yapılmadığı için kazanın oluşumunda kusurlu bulundu.