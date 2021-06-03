9 canın bedeli 79 bin lira! ''Ölüm çukuru'' davasında tepki çeken karar
Bayburt'ta, 3 yıl önce İran plakalı otomobil ile minibüsün menfez inşaatı için tek şeridi kapatılan yolda açılan 6 metrelik çukura düşmesi sonucu meydana gelen, 6'sı İranlı, 9 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin davada iki sanığa toplam 79 bin TL para cezası verildi. Avukat İbrahim Erdinç Ünal, ''Karar hukuka ve vicdana aykırıdır'' dedi.
Kaza, 29 Mart 2018’de saat 20.30 sıralarında, Bayburt- Gümüşhane yolu Akşar beldesi yakınlarında meydana geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nce ihalesi yapılan yolda, şirket tarafından menfez çalışması başlatılınca tek şerit, ulaşıma kapatıldı. Gümüşhane yönünden Bayburt yönüne giden Recep G.'nin kullandığı otomobil, sola mecburi yönün gösterildiği levhaya çarptı.
Kazayı yara almadan atlatan G., yardım çağırmaya gitti. Bu sırada ulaşıma kapatılan yoldaki menfez çalışması için kazılan 6 metre derinliğindeki çukura, Bayburt'tan Gümüşhane yönüne giden Recep K. yönetimindeki minibüs ile Alireza B. kullandığı İran plakalı otomobil düştü. Kazada İran vatandaşı olan sürücü Alireza B., Adrina B., Elaheh S., Kazem P., Farideh M. ve Heliya P.ile minibüs sürücüsü Recep K. (21) ve yolculardan Muhammet Ç. (32) ile Esma A. (29) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
14 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 14 sayfalık iddianame hazırlandı. Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; şantiye şefi Şeref Ali K., usta başları Coşkun A. ve Köksal Y., otomobil ile minibüsün çukura düşmeden önce çarptığı sola mecburi yön levhasını tekrar görünür hale getirmediği gerekçesiyle sürücü Recep G. hakkında, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
'İŞARETLEMELER UYGUN YAPILMAMIŞ'
Bilirkişi raporuna göre, firmanın tutuklu şantiye şefi Şerif Ali K.’nin kazanın meydana geldiği çalışma alanında işaretlemeleri yol yapım, bakım ve onarımlarda 'Trafik İşaretleme Yönetmenliği'nde gösterilen esaslara göre yapmadığı, düzenlediği işaretleme tutanağının ilgili yönetmenliğe uygun olmadığı, 'işaretleme tutanağında yer alan işaretlemeler ile çalışma alanında yer alan işaretlemeler arasında farklılıklar bulunduğu, tutanaktaki imzalar tamamlanmadan işe başlandığı, trafik tanzim ve uyarıcı işaretlerinden bir kısmının deforme olduğu bir kısmının ise yansıtıcı özelliği kaybettiği, işaretlemeler ilgili yönetmenlikte yer alan esaslara göre yapılmadığı için kazanın oluşumunda kusurlu bulundu.