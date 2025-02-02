9 firma, 9 anket, 9 sonuç... İşte Ocak ayının seçim anketi ortalamaları
AREA, ASAL, HBS, ORC, Özdemir, SER Araştırma, Pi-Ar, Vesam, Yöneylem'in Ocak ayında yaptığı seçim anketlerinin ortalaması alındı. İşte partilerin oy oranları...
Sosyal medyadan ulusal ve uluslararası seçim ve kamuoyu araştırmalarını listeleyen MDRaporlar, Ocak ayında yapılan 9 anketin ortalamasını paylaştı.
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Ocak ayında; AREA, ASAL, HBS, ORC, Özdemir, SER Araştırma, Pi-Ar, Vesam, Yöneylem'in yaptığı anketlere yer verilen çalışmada AK Parti yüzde 30,6 ile ilk sırada yer alırken CHP'nin yüzde 29,8 ile ikinci parti olduğu görüldü.
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Diğer partiler ise şöyle sıralandı:
DEM yüzde 9,1
MHP yüzde 8,7
Zafer Partisi yüzde 5,3
İYİ Parti yüzde 5,0
YRP yüzde 4,2
AP yüzde 1,7
TİP yüzde 1.7
Diğer yüzde 3.9
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Aralık ayına göre Ocak ayında; en fazla oy kaybı yaşayan parti yüzde 1,6 kayıpla AK Parti oldu.
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