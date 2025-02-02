9 firma, 9 anket, 9 sonuç... İşte Ocak ayının seçim anketi ortalamaları

Ocak ayında; AREA, ASAL, HBS, ORC, Özdemir, SER Araştırma, Pi-Ar, Vesam, Yöneylem'in yaptığı anketlere yer verilen çalışmada AK Parti yüzde 30,6 ile ilk sırada yer alırken CHP'nin yüzde 29,8 ile ikinci parti olduğu görüldü.