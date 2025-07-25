9 gün arayla öldürülen 2 genç kızın katilleri yakın arkadaş çıktı!

Diyarbakır'da 15 Temmuz’da dini nikahla birlikte yaşadığı İlayda A.’ı (22) tabancayla vurarak öldüren C.A. (30) ile dün birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Helin E.’i (19) yine tabancayla öldüren S.Ş.’in (20) yakın arkadaş oldukları ortaya çıktı. S.Ş.’in, İlayda’nın öldürüldüğü gece de gözaltına alındığı belirtildi.