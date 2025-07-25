9 gün arayla öldürülen 2 genç kızın katilleri yakın arkadaş çıktı!
Diyarbakır'da 15 Temmuz'da dini nikahla birlikte yaşadığı cani tarafından öldürülen 22 yaşındaki İlayda ile dün yine birlikte yaşadığı cani tarafından öldürülen ve 3 aylık hamile olduğu ortaya çıkan 19 yaşındaki Helin'in katil zanlılarının yakın arkadaş oldukları ortaya çıktı.
Diyarbakır'da 15 Temmuz’da dini nikahla birlikte yaşadığı İlayda A.’ı (22) tabancayla vurarak öldüren C.A. (30) ile dün birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Helin E.’i (19) yine tabancayla öldüren S.Ş.’in (20) yakın arkadaş oldukları ortaya çıktı. S.Ş.’in, İlayda’nın öldürüldüğü gece de gözaltına alındığı belirtildi.
Yenişehir ilçesinde 15 Temmuz’da akşam saatlerinde İlayda A., bir arkadaşının doğum günü çıkışı ailesiyle evine giderken dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı C.A.’ın silahlı saldırısına uğradı. İlayda A., kanlar içerisinde yere yığılırken, C.A. kaçtı.
Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan İlayda A. hayatını kaybetti. Ekiplerin kaçan C.A.’ı yakalama çalışmaları sürüyor.
Dün gece saatlerinde Sur ilçesi Çift kapı mevkisinde de kuzeniyle birlikte yürüyen 3 aylık hamile Helin E. dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı S.Ş.’in tabancalı saldırısına uğradı.