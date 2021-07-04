9 kez kanseri yendi
Canan Perdahlı ilk kez 11 yıl önce yakalandığı kanser hastalığını 9 kez yendi. 44 yaşındaki kadın şimdi hastalıkla ilgili deneyimlerini kurduğu dernekle başkalarına aktarıyor.
İlk kez 2010'da metastatik meme kanseri teşhisi konulan, ardından hastalığı diğer organlara da yayılan Canan Perdahlı, yaşama küsmeden ve umutsuzluğa kapılmadan verdiği mücadeleyi, kurduğu Metastatik Meme Kanseri Derneğinde hasta ve yakınlarına aktarıyor.
Bugüne kadar metastatik meme kanserinin yayılması nedeniyle akciğer, kemik, rahim, yumurtalık kanserlerine 9 kez yakalanan 44 yaşındaki Canan Perdahlı, hastalıkla mücadele sürecinde yaşadıklarını anlattı.
Lisans eğitiminin ardından gittiği Yeni Zelanda'da otel yöneticiliği yaparken 2010'da metastatik meme kanseri tanısı aldığını belirten Perdahlı, daha sonra tedavisi için Türkiye'ye döndüğünü söyledi.
Perdahlı, Türkiye'de meme kanseriyle mücadele ederken hastalığının farklı organlarına da yayıldığını ifade ederek, "Son olarak 2019'da kanser metastaz yaparak yumurtalıklarıma yayılmıştı. Kanser en son o zaman nüksetmişti. Daha sonra yaklaşık 3 ay önce kafatası metastazı yaşadım" dedi.