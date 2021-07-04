9 kez kanseri yendi

Perdahlı, Türkiye'de meme kanseriyle mücadele ederken hastalığının farklı organlarına da yayıldığını ifade ederek, "Son olarak 2019'da kanser metastaz yaparak yumurtalıklarıma yayılmıştı. Kanser en son o zaman nüksetmişti. Daha sonra yaklaşık 3 ay önce kafatası metastazı yaşadım" dedi.