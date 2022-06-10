9 saat süren ameliyatla ayrıla siyam ikizlerinde son durum
İstanbul'da gerçekleştirilen yapışık ikizleri ayırma ameliyatının detaylarına dair hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, 9 saat süren bu büyük operasyonun 30 kişilik sağlık ordusuyla gerçekleştirildiği, 11 aylık Chifaa ve Safaa Kherkhar’ın doğuştan yapışık olan karaciğer ve kalp zarlarının titiz bir çalışmayla ayrıldığı ve bebeklerin durumunun yoğun bakımda izlenmeye devam edildiği kaydedildi.
Cezayir’de yapışık ikiz olarak doğan Chifaa ve Safaa Kherkhar adlı kız bebekler, 5 aylıkken getirildikleri Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi’nde 6 Haziran'da 9 saat süren ameliyatla birbirinden ayrıldılar. 30 kişilik bir sağlık ordusunun seferber olduğu 11 ay 3 günlük Chifaa ve Safaa’nın, ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde tedavileri devam ediyor.
Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, bebeklerin kalp zarları ve karaciğerlerinin birbirine yapışık doğduğu, göğüs ve kaburga kemiklerinin de eksik olarak dünyaya geldiği kaydedildi. “Bu yapışıklık nedeniyle karın ve göğüs hizasından yüzleri birbirine dönüktü" denilen açıklamada, "Chifaa ve Safaa, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un himayesinde 15 Aralık 2021 tarihinde Türkiye’ye, Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi’ne getirildi. Uzman ekiplerin yaptıkları incelemelerde yapışık ikizlerin bir türü olan “torakopagus tipiö yani birbirlerine karın ve göğüs hizasından yapışık olan ikiz bebekler için ameliyat kararı alındı.
Multidisipliner yaklaşımla kalp ve damar cerrahisi, çocuk cerrahisi, plastik ve estetik rekonstrütif cerrahi, beyin ve sinir cerrahisi, genel cerrahi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, anesteziyoloji, yoğun bakım uzmanları başta olmak üzere birçok hekim tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonrası, iç organ anatomileri 3 boyutlu olarak bilgisayar programında oluşturularak maketleri hazırlandı. Uzmanlar, ameliyat öncesi maket üzerinde günlerce çalıştılarö bilgileri yer aldı.
Açıklamada, ikizlerin ayrılması öncesinde ve sonrasında 30’dan fazla uzmanın yer aldığı ekipte yer alan hekimlerin adlarına da yer verilerek, “İkizlerin ayrılması öncesinde ve sonrasında 30'dan fazla uzmanın yer aldığı ekipte; ameliyatı gerçekleştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burak Tander ve ekibi, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Erek ve ekibi, Organ nakli alanında uzman Genel Cerrah Prof. Dr. Remzi Emiroğlu ve ekibi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın ile Anestezi Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Güler ve ekibi vardı.