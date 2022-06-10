9 saat süren ameliyatla ayrıla siyam ikizlerinde son durum

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, bebeklerin kalp zarları ve karaciğerlerinin birbirine yapışık doğduğu, göğüs ve kaburga kemiklerinin de eksik olarak dünyaya geldiği kaydedildi. “Bu yapışıklık nedeniyle karın ve göğüs hizasından yüzleri birbirine dönüktü" denilen açıklamada, "Chifaa ve Safaa, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un himayesinde 15 Aralık 2021 tarihinde Türkiye’ye, Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi’ne getirildi. Uzman ekiplerin yaptıkları incelemelerde yapışık ikizlerin bir türü olan “torakopagus tipiö yani birbirlerine karın ve göğüs hizasından yapışık olan ikiz bebekler için ameliyat kararı alındı.