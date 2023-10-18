9 ülkenin katıldığı ''Erciyes 2023 Tatbikatı'' başladı

Kayseri 1'inci Komando Tugayı tarafından yapılan Erciyes 2023 hava indirme tatbikatı hava indirme kılavuz harekatıyla başladı. Tatbikatta Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Libya ve Pakistan'dan katılan 18 rütbeli asker yer aldı. Askerler CASA CN235 askeri uçakla 3 bin 500 metreden serbest gece atlayışı yaptı.