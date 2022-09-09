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9 yaşında İngiltere tahtının ikinci varisi oldu

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından, kraliyet ailesinin ilk varisi Prens Charles tahta geçiyor. Yeni kralın oğlu William ise resmi olarak tahtın ilk varisi olacak. Ardından ise 9 yaşındaki oğlu Prens George geliyor.

9 yaşında İngiltere tahtının ikinci varisi oldu - Resim: 1

İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde rahatsızlanan ve doktorlar tarafından gözetim altına alınan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti.

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9 yaşında İngiltere tahtının ikinci varisi oldu - Resim: 2

İngiltere tarihinin "en uzun süre tahta kalan hükümdarı" unvanını elde eden 2. Elizabeth'in ölümünün ardından ülkede 10 günlük ulusal yas tutulmaya başlandı. Kraliyet konutları ve hükümet binalarındaki bayraklar yarıya indirilirken, kültür ve spor etkinlikleri iptal edildi.

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9 yaşında İngiltere tahtının ikinci varisi oldu - Resim: 3

Elizabeth'ten sonra tahta oğlu Charles geçti. Kraliçe II. Elizabeth'in en büyük oğlu olan Kral Charles'ın bir sonraki varisi ise Cambridge Dükü Prens William olacak. William'dan sonra ise oğlu prens George tahtın varisi olacak.

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9 yaşında İngiltere tahtının ikinci varisi oldu - Resim: 4

Chrales'in tahta geçmesinin ardından, Diana ve Charles'ın en büyük oğlu William, taht sıralamasında ilk sıraya yerleşti.

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