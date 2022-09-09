9 yaşında İngiltere tahtının ikinci varisi oldu
İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından, kraliyet ailesinin ilk varisi Prens Charles tahta geçiyor. Yeni kralın oğlu William ise resmi olarak tahtın ilk varisi olacak. Ardından ise 9 yaşındaki oğlu Prens George geliyor.
İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde rahatsızlanan ve doktorlar tarafından gözetim altına alınan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti.
İngiltere tarihinin "en uzun süre tahta kalan hükümdarı" unvanını elde eden 2. Elizabeth'in ölümünün ardından ülkede 10 günlük ulusal yas tutulmaya başlandı. Kraliyet konutları ve hükümet binalarındaki bayraklar yarıya indirilirken, kültür ve spor etkinlikleri iptal edildi.
Elizabeth'ten sonra tahta oğlu Charles geçti. Kraliçe II. Elizabeth'in en büyük oğlu olan Kral Charles'ın bir sonraki varisi ise Cambridge Dükü Prens William olacak. William'dan sonra ise oğlu prens George tahtın varisi olacak.
Chrales'in tahta geçmesinin ardından, Diana ve Charles'ın en büyük oğlu William, taht sıralamasında ilk sıraya yerleşti.