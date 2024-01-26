90 yaşındaki Rizeli Kasım amca ''imkansız'' diyenleri utandırdı
Rize'de 90 yaşındaki bir vatandaş tam 35 yıldır evine 75 metre yüksekten geçen ilkel teleferik ile ulaşım sağlıyor...
Rize'nin Güneysu ilçesi Selamet köyünde yaşayan Kasım Karaosman (90), sarp arazide yolu olmayan evine 35 yıl önce yük taşımak için kurduğu teleferik sistemiyle ulaşım sağlıyor.
İlerleyen yaşına rağmen 300 metre uzunluğunda, 75 metre yüksekten geçen teleferik kabinine binerek yolculuk yapan Karaosman, “Buna yükseklik korkusu olan binemez. Burada ellerini sağlam tutmaya dikkat edeceksin. Düştün mü hiç kurtuluşun yok” dedi.
Selamet köyünde sarp arazisi üzerine inşa ettiği 2 katlı binada yaşayan Kasım Karaosman, araç yolu olmayan evine hızlı ulaşım için kendince çözüm yolu buldu. Karaosman, çaylık olan arazisi ile ana yol arasındaki 300 metrelik mesafeye, bölgede özellikle çay hasadı ile yük taşımada kullanılan ilkel teleferik sistemi kurdu.
Karaosman, yerden 75 metre yüksekten geçen teleferik kabinine binerek evine ulaşım sağlamaya başladı. Son yıllarda kızının kontrolünü sağladığı teleferiğin tellerini tutan Karaosman, ilerleyen yaşına rağmen 35 yıldır sürdürdüğü yolcuğun sona ermesi için yetkililerden yardım istedi.