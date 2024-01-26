90 yaşındaki Rizeli Kasım amca ''imkansız'' diyenleri utandırdı

Selamet köyünde sarp arazisi üzerine inşa ettiği 2 katlı binada yaşayan Kasım Karaosman, araç yolu olmayan evine hızlı ulaşım için kendince çözüm yolu buldu. Karaosman, çaylık olan arazisi ile ana yol arasındaki 300 metrelik mesafeye, bölgede özellikle çay hasadı ile yük taşımada kullanılan ilkel teleferik sistemi kurdu.