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96 yaşındaki Nesibe anne Atatürk'ü gördüğü günü böyle anlattı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Nesibe Kaya büyk önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında trenle Osmaniye'nin Bahçe ilçesine geldiğini anlatarak, ''Atatürk geldi dediler. Koşarak gittik. Atatürk'ü davul zurnayla karşılayıp, halaylar çekip oynadılar'' dedi.

Kaynak: DHA
96 yaşındaki Nesibe anne Atatürk'ü gördüğü günü böyle anlattı - Resim: 1

Gaziantep'in Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 1927 yılında dünyaya gelen, şimdilerde Gaziantep’in İslahiye ilçesinin Göltepe Mahallesi'nde yaşayan 11 çocuk annesi Kaya, kendisi 10 yaşındayken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüğü günü unutamadığını söyledi.

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96 yaşındaki Nesibe anne Atatürk'ü gördüğü günü böyle anlattı - Resim: 2

Atatürk’ün 1937 yılında trenle Osmaniye'nin Bahçe ilçesine geldiğini ifade eden Nesibe Kaya, o gün koşarak gara gittiklerini söyledi. Kaya, şöyle konuştu:

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96 yaşındaki Nesibe anne Atatürk'ü gördüğü günü böyle anlattı - Resim: 3

''O zamanlar 8-10 yaşındaydım. Atatürk Bahçe'ye geldi dediler. Koşarak gittik. Tren istasyonunda sandalyeler dizilmiş oturuyorlardı. Atatürk'ü davul zurnayla karşılayıp, halaylar çekip oynadılar. Atatürk oturduğu yerde oynayanları izledi. Daha sonra trene binip gittiğini hatırlıyorum. Çocuklar beni İstanbul'a götürdüklerinde, Atatürk’ün okuduğu okulu gösterdiler. Kızım Sevim cep telefonunda Atatürk'ün fotoğrafını gösterince duygulanarak gördüğüm buydu. Atatürk'ü gördüğüm anı unutamam.''

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96 yaşındaki Nesibe anne Atatürk'ü gördüğü günü böyle anlattı - Resim: 4
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