A101, BİM, ŞOK ve Migros... Marketler hafta sonu kaça kadar açık ?
Marketler saat kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK ve Migros saat kaça kadar açık? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. A101, BİM, ŞOK ve Migros saat kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri...
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılan iller arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildi.
Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.
PAZAR GÜNÜ MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yeni açıklama yapıldı. Açıklamada düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerde kısıtlamanın geçerli olacağı saatlere değinildi.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerdeki vatandaşların, temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtilerek, şöyle denildi: