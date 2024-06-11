A101 şimdi de motosiklet satacak
Her hafta teknolojik ürünleri tüketicilerle buluşturan A101, bu sefer de Kurban Bayramı öncesinde motosiklet satışına hazırlanıyor.
A101’de bu hafta ekonomik yakıt tüketimiyle tüketicilere avantaj sağlayan REVOLT RSX3 125 cc Benzinli Motosiklet 61.990 TL’ye satışa çıkıyor.
Tüketicilerin seyir zevkini katlayacak TOSHIBA 70UL4C63DT 70’’ Ultra HD 4K Smart LED TV 24.999 TL, JVC LT-65VAQ345T 65” 4K UHD QLED Android TV 26.999 TL, TOSHIBA 58UA2263DT 58" Ultra HD Android TV 14.999 TL, JVC LT-43VAF345T 43” Full HD Android TV 8.999 TL, ONVO 32OV5000H 32" HD Ready Uydu Alıcılı LED TV ise 4.199 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.
Gelişmiş ve kullanışlı özelliklere sahip SEG CM 910S/ CM 910S INV Silver Çamaşır Makinesi 9.999 TL, SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi 9.799 TL, SEG CX 482/CX 4821 Inox No-Frost Buzdolabı 19.999 TL, REGAL RGL CDRY 1101/ DD143/DD 3103 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL, KIWI KWP-8553 3 Musluklu Su Sebili 3.999 TL’ye A101’lerde yerini alıyor.
FANTOM CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 2.399 TL, KIWI KMG 2603 Kıyma ve Salça Makinesi 1.199 TL, KIWI KMS 8301 Elektrikli Bıçak Bileme Makinesi 279 TL, HOMEND 7010H Mixfresh Smoothie Blender 1.199 TL, FLAVEL FLV 140 CM Çay Makinesi 899 TL, SCHAFER Keyf-i Kahve Türk Kahvesi Makinesi 1.099 TL, KIWI KWC-7106 Şarjlı Pencere ve Yüzey Temizleyici 699 TL, KIWI KSI 640 Portatif Buharlı Kırışık Giderici 699 TL, PIRANHA PVC-4005 Araç Tipi El Süpürgesi 279 TL, SCHWARTZ SWS-4530 Dikiş Makinesi 399 TL, KIWI KFM-8636 Ayak Masaj Aleti 699 TL, GOLDMASTER Body GM-7166 Tıraş Makinesi 649 TL, GOLDMASTER Ruby GM-8103 Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 399 TL fiyatıyla alıcılarını bekliyor.