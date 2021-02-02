A101'de uygun fiyatlı televizyon ve cep telefonu sürprizi
A101 yeniden uygun fiyatlı teknolojik ürünlerle karşınızda! A101 4 Şubat Perşembe gününden itibaren bu kez uygun fiyatlı telefon ve televizyon satışına hazırlanıyor. A101’in satışa sunacağı modellere gelin birlikte göz atalım.
Perakende zincirin bilinen isimleri arasında yer alan A101, elektronik ürünler kapsamında bu hafta da cep yakmayacak fiyatlarla müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.
Elektronik ürünlerin satışında uygulanan güzel indirimler vatandaşların cebini bir hayli rahatlatıyor.