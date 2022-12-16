AA'nın gözünden 2022 yılının en iyi fotoğrafları
Anadolu Ajansı'nın 2022 yılına damga vuran fotoğrafların yer aldığı ''Yılın Fotoğrafı'' oylaması başladı. İşte yılın karesi olmaya aday fotoğraflar...
Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2022'ye damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı Yılın Fotoğrafları oylaması başladı. Oylamada Yılın Fotoğrafları, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan savaş, siyaset, spor ve yaşam gibi çeşitli konular ile sıcak gelişmelere ilişkin en etkileyici 85 fotoğrafı arasından seçilecek.
Her yıl Haber ve Spor kategorilerinde yapılan oylamada bu yıl üçüncü kategori olarak Çevre ve Yaşam da bulunuyor.
Çevre ve Yaşam kategorisi, Anadolu Ajansının son yıllarda çevre konusunda bilinç oluşturmak için attığı adımların yeni bir parçasını yansıtıyor.
Bu kapsamda, Çevre & Yaşam kategorisinde 37, Haber kategorisinde 22 ve Spor kategorisinde 26 kare seçkin fotoğraf Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde beğeniye sunuldu.
Fotoğraflar, Türkiye'nin yanı sıra ABD'den Çin’e, Ukrayna'dan Arktik Okyanusu'na, Hindistan'dan İskoçya'ya, Afganistan'dan Guatemala'ya dünyanın farklı coğrafyalarından yayımlanan 1 milyondan fazla kare arasından AA fotoğraf editörlerince belirlendi.