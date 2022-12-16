AA'nın gözünden 2022 yılının en iyi fotoğrafları

Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2022'ye damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı Yılın Fotoğrafları oylaması başladı. Oylamada Yılın Fotoğrafları, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan savaş, siyaset, spor ve yaşam gibi çeşitli konular ile sıcak gelişmelere ilişkin en etkileyici 85 fotoğrafı arasından seçilecek.

Her yıl Haber ve Spor kategorilerinde yapılan oylamada bu yıl üçüncü kategori olarak Çevre ve Yaşam da bulunuyor.