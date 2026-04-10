AB ülkelerine girişte yeni uygulama başladı: Pasaport damgası tarih oldu
Avrupa Birliği (AB), pasaport damgalama dönemini kapatarak dijital takibi başlatan Giriş-Çıkış Sistemi’ni (EES) bugün 29 Schengen ülkesinde eş zamanlı olarak hayata geçirdi. Artık AB vatandaşı olmayan yolcular için parmak izi ve yüz taraması zorunlu.
Avrupa Birliği’nin güvenliği artırmak ve vize ihlallerini anlık olarak takip etmek amacıyla geliştirdiği Giriş-Çıkış Sistemi (EES), bugün itibarıyla Schengen bölgesinde resmen uygulanmaya başlandı. Pasaportlara vurulan fiziksel damgaların yerini alan bu sistem, yolcuların biyometrik verilerini dijital bir havuzda toplayacak. Yeni sistem, Schengen bölgesinde süre aşımının da dijital olarak takibine imkan sağlayacak. Süre aşımının otomatik hesaplanması ile kural ihlalleri sınır polisine derhal bildirilecek.
Bilgiler, üç yıl boyunca geçerli olarak sistemde tutulacak
Schengen üyesi ülkelerin pasaportuna sahip olmayan yolcular, sistemi ilk defa kullandıklarında pasaportları taranırken biyometrik bilgilerini de sisteme işlemek durumunda olacak. Hava yoluyla seyahat eden yolcuların biyometrik bilgileri, varış noktasındaki sınır geçişi sırasında alınacak.
Birçok yolcunun bu işlem için tasarlanan özel kiosklar kullanması ve pasaportlarını tarattıkları makineye aynı zamanda parmak izlerini ve fotoğraflarını vermeleri gerekecek. 12 yaşından küçük çocukların parmak izi vermeleri gerekmeyecek. Kiosk ekranlarında yolculara ayrıca, seyahatleri ile ilgili olarak nerede kalacakları ve yeterli paraları olup olmadığı gibi soruları da içeren 4 soru yöneltilecek.
EES çerçevesinde kaydedilen bilgiler, üç yıl boyunca geçerli olarak sistemde tutulacak.
Pasaportlara damga vurulmayacak
Yolcuya ait detaylar, bu süre boyunca her seyahatte kontrol edilecek. Bu şekilde sonraki seyahatlerde işlemler hızlanacak. Sistem çerçevesinde yolcuların seyahat öncesinde herhangi bir hazırlık yapmasına gerek olmayacak ve EES kaydı için herhangi bir ücret de talep edilmeyecek.
EES ile tüm verilerin dijital ortamda tutulmasıyla pasaportlara damga vurulması uygulaması da ortadan kalkacak ve pasaport defterlerinin dolması sorunu yaşanmayacak.