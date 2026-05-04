ABD alevlere teslim: 2 bin 200 dönüm küle döndü! Tahliye hazırlıkları başlatıldı
ABD’nin Arizona eyaletinde başlayan büyük yangın, rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Yetkililer, şu ana kadar yaklaşık 2 bin 200 dönüm arazinin küle döndüğünü açıklarken, bölgede tahliye hazırlıkları için düğmeye basıldı.
ABD'nin Arizona eyaletinde çıkan ve hızla yayılan orman yangını, binlerce dönüm alanı küle çevirirken yerleşim yerlerini de tehdit altına aldı. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan seferberlik ilan etti.
Arizona eyaleti yetkilileri tarafından yapılan son açıklamaya göre, bölgede etkili olan sıcak hava ve kuvvetli rüzgar, yangının hızla ilerlemesine neden oldu. İlk belirlemelere göre yaklaşık 2 bin 200 dönümlük arazi tamamen yanarak küle döndü.
Yangına müdahale etmek üzere bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, yangın söndürme uçağı ve helikopter sevk edildi. Ancak yetkililer, şiddetli rüzgarın alevlerin yönünü sürekli değiştirdiğini ve söndürme çalışmalarını ciddi ölçüde zorlaştırdığını belirtti. Dumanların geniş bir alanı kaplaması nedeniyle bazı karayollarında görüş mesafesi düştü.
Alevlerin yerleşim bölgelerine yaklaşması üzerine alarm seviyesi yükseltildi. Bölge sakinleri için "tahliye hazırlığı" talimatı verilirken, bazı riskli alanlarda vatandaşların evlerini boşaltması istendi. Arizona acil durum ekipleri, geçici barınma merkezleri oluşturmak için çalışmalarını hızlandırdı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, eyalet genelinde kuraklık ve rüzgarın sürmesi bekleniyor. Ekiplerin alevleri dizginleme mücadelesi aralıksız devam ediyor.