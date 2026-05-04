ABD alevlere teslim: 2 bin 200 dönüm küle döndü! Tahliye hazırlıkları başlatıldı

ABD'nin Arizona eyaletinde çıkan ve hızla yayılan orman yangını, binlerce dönüm alanı küle çevirirken yerleşim yerlerini de tehdit altına aldı. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan seferberlik ilan etti.

Arizona eyaleti yetkilileri tarafından yapılan son açıklamaya göre, bölgede etkili olan sıcak hava ve kuvvetli rüzgar, yangının hızla ilerlemesine neden oldu. İlk belirlemelere göre yaklaşık 2 bin 200 dönümlük arazi tamamen yanarak küle döndü.