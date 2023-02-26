ABD askerleri, Hatay'da sahra hastanesi kuruyor

'MUHTEŞEM BİR İŞ ÇIKARIYORLAR'

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Afet Müdahale Ekibi (DART) Başkanı Stephen Allen de AFAD ile koordine halde olduklarını belirterek, "Adıyaman şehrine, 160 kurtarma ekibimiz köpekleri ile birlikte geldi. Türk hükümetinin genel talebiyle ihtiyacı olan kişilere de yardım malzemeleri getirdik. Depreme müdahale etmeye çalışan organizasyonlara, kurumlara fon da sağlıyoruz. Aynı zamanda ABD Savunma Bakanlığı birimleri ile de koordineli halde çalışıyoruz ki; daha etkin biçimde yanıt verebilelim. Türk hükümeti ile koordineli olarak elimizdeki malzemeleri çeşitli yerlere dağıttık" diye konuştu.

ABD Savunma Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını hatırlatan Allen, "Tabii ki Türk Sağlık Bakanlığı'nın direktifleri ile koordineli çalışıyoruz. Böyle bir afetin ortasında bile, Türk Sağlık Bakanlığı yetkilileri muhteşem bir iş çıkarıyor. Tüm ekipleri, etkin bir şekilde çalışıyorlar. Bizim için sizlere yardım etmek büyük bir onur. Böyle bir zamanda bize gösterdiğiniz yardımseverlik, içtenlik, arkadaşlık ve dostluk için sizlere çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.