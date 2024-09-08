ABD, Ayşenur için sokağa döküldü

Eygi'nin fotoğraflarının yanı sıra "Ayşenur Eygi Filistin için şehit oldu, nur içinde yatsın", "Ayşenur için adalet", "Bugün hepimiz Ayşenur'uz", "Direniş terör değildir! Özgür Filistin!" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar attı.