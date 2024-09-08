ABD, Ayşenur için sokağa döküldü
ABD'de yüzlerce kişi, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için toplandı.
ABD'nin Washington eyaletinde yüzlerce Filistin yanlısı gösterici, 26 yaşındaki ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrailli askerler tarafından öldürülmesinin ardından İsrail'i protesto etmek için toplandı.
Washington eyaletinin Seattle kentindeki Westlake Park'ta düzenlenen gösteriye siyasetçiler, aktivistler ve öğrencilerden oluşan yüzlerce kişi katıldı.
Eygi'nin fotoğraflarının yanı sıra "Ayşenur Eygi Filistin için şehit oldu, nur içinde yatsın", "Ayşenur için adalet", "Bugün hepimiz Ayşenur'uz", "Direniş terör değildir! Özgür Filistin!" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar attı.
Duygusal anların yaşandığı gösteride protestocuların zaman zaman ağladığı görüldü.