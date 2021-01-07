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  3. 07 Ocak 2021 09:52

ABD basını ''darbe girişimini'' böyle gördü

ABD'de Trump destekçisi bazı grupların, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdiği olaylar, ABD basını tarafından ''bozguncuların işgali'' olarak görüldü.

ABD basını ''darbe girişimini'' böyle gördü

Ülkenin yüksek tirajlı gazeteleri, internet edisyonlarında olayları canlı aktarırken, eylemcileri "bozguncu çetesi" anlamına gelen "mob" sözcüğüyle adlandıran başlıklar kullandı.

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ABD basını ''darbe girişimini'' böyle gördü

Washington Post gazetesi, olayları, "Trump taraftarı çete Capitol (Kongre) binasını kuşattı" başlığıyla duyurdu.

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ABD basını ''darbe girişimini'' böyle gördü

Gazete haberinde, "Başkan Trump'ın yüzlerce destekçisi, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi, Seçici Kurul oylarına itiraz eden Cumhuriyetçi temsilcilerin tartışmalarını böldü. Senatoda Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri Mitch McConnell, meslektaşlarına 'Joe Biden'ın zaferinin onanması ve seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik çabalara son verilmesine yönelik' çağrısını yaparken kargaşa koptu." ifadelerini kullandı.

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ABD basını ''darbe girişimini'' böyle gördü

"ÇETE, ABD BAŞKENTİNİ İŞGAL ETTİ"
New York Times gazetesinin internet edisyonunda, "Trump'ın öfkeli konuşmasıyla galeyana gelen çete, Capitol'ü kuşattı" başlığı yer aldı.

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