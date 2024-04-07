ABD Başkonsolosluğu önünde hareketli dakikalar
İstanbul'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden bir grup, ABD Başkonsolosluğu’na yürüdü.
Kaynak: DHA
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Gazze Dayanışma Platformu tarafından organize edilen protesto eylemine katılanlar öğle namazından sonra Sarıyer İstinye sahilinde bulunan Mahmut Çavuş Camii önünde toplandı.
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Grup, ABD İstanbul Başkonsolosluğu’na doğru yürüyüşe geçti.
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Polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında yürüyen grup konsolosluk önüne kadar sloganlar atarak yürüdü.
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