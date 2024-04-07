  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. ABD Başkonsolosluğu önünde hareketli dakikalar

ABD Başkonsolosluğu önünde hareketli dakikalar

İstanbul'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden bir grup, ABD Başkonsolosluğu’na yürüdü.

Kaynak: DHA
ABD Başkonsolosluğu önünde hareketli dakikalar - Resim: 1
1 / 8
ABD Başkonsolosluğu önünde hareketli dakikalar - Resim: 2

Gazze Dayanışma Platformu tarafından organize edilen protesto eylemine katılanlar öğle namazından sonra Sarıyer İstinye sahilinde bulunan Mahmut Çavuş Camii önünde toplandı. 

2 / 8
ABD Başkonsolosluğu önünde hareketli dakikalar - Resim: 3

Grup, ABD İstanbul Başkonsolosluğu’na doğru yürüyüşe geçti. 

3 / 8
ABD Başkonsolosluğu önünde hareketli dakikalar - Resim: 4

Polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında yürüyen grup konsolosluk önüne kadar sloganlar atarak yürüdü.

4 / 8