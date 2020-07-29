ABD bunu tartışıyor! Meksika duvarının parası korona bütçesinden
ABD'de Cumhuriyetçilerin hazırladığı koronavirüs bütçe taslağında Pentagon'a 8 milyar dolar ayrıldı. Bütçenin bir kısmını Meksika duvarına harcayan Pentagon'un kaybının bu yolla telafi edildiği belirtildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti'nin corona virüs bütçesi taslağı tartışmalara neden oldu.
Yaklaşık 1 trilyon dolar büyüklüğündeki bütçede para ayrılan kurumlardan biri ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon).
Bütçede Pentagon'a 8 milyar dolar kaynak ayrıldı. Pentagon'a F-35, C-130j ve P-8 gözetleme uçağı alabilmesi için yüzmilyonlarca dolar kaynak aktarılması planlanıyor.