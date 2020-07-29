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  3. 29 Temmuz 2020 13:52

ABD bunu tartışıyor! Meksika duvarının parası korona bütçesinden

ABD'de Cumhuriyetçilerin hazırladığı koronavirüs bütçe taslağında Pentagon'a 8 milyar dolar ayrıldı. Bütçenin bir kısmını Meksika duvarına harcayan Pentagon'un kaybının bu yolla telafi edildiği belirtildi.

ABD bunu tartışıyor! Meksika duvarının parası korona bütçesinden

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti'nin corona virüs bütçesi taslağı tartışmalara neden oldu.

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ABD bunu tartışıyor! Meksika duvarının parası korona bütçesinden

Yaklaşık 1 trilyon dolar büyüklüğündeki bütçede para ayrılan kurumlardan biri ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon).

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ABD bunu tartışıyor! Meksika duvarının parası korona bütçesinden

Bütçede Pentagon'a 8 milyar dolar kaynak ayrıldı. Pentagon'a F-35, C-130j ve P-8 gözetleme uçağı alabilmesi için yüzmilyonlarca dolar kaynak aktarılması planlanıyor.

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ABD bunu tartışıyor! Meksika duvarının parası korona bütçesinden

Ayrıca Pentagon'un yeni bir nakliye gemisi yapması için de bütçe oluşturuldu.

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