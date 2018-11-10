ABD felaketi yaşıyor ! Ölü sayısı yükseldi
ABD'nin California eyaletindeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.
Butte Bölgesi Şerifi Kory Honea, eyaletin kuzeyindeki San Francisco şehrinin yaklaşık 290 kilometre kuzeydoğusundaki Paradise kasabası ve civarını etkisi altına alan yangında 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.
Butte Bölgesi Şerifi Kory Honea, eyaletin kuzeyindeki San Francisco şehrinin yaklaşık 290 kilometre kuzeydoğusundaki Paradise kasabası ve civarını etkisi altına alan yangında 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.