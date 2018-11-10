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  3. 10 Kasım 2018 15:15

ABD felaketi yaşıyor ! Ölü sayısı yükseldi

ABD'nin California eyaletindeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

ABD felaketi yaşıyor ! Ölü sayısı yükseldi

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ABD felaketi yaşıyor ! Ölü sayısı yükseldi

Butte Bölgesi Şerifi Kory Honea, eyaletin kuzeyindeki San Francisco şehrinin yaklaşık 290 kilometre kuzeydoğusundaki Paradise kasabası ve civarını etkisi altına alan yangında 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

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ABD felaketi yaşıyor ! Ölü sayısı yükseldi

Butte Bölgesi Şerifi Kory Honea, eyaletin kuzeyindeki San Francisco şehrinin yaklaşık 290 kilometre kuzeydoğusundaki Paradise kasabası ve civarını etkisi altına alan yangında 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

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ABD felaketi yaşıyor ! Ölü sayısı yükseldi

CNN'in haberinde de yangında 35 kişinin kaybolduğu bilgisi paylaşıldı.

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