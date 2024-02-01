  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda saldırgan paniği

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar

İstanbul Sarıyer'de bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına girmeye çalışan ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: DHA
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar - Resim: 1

Sarıyer'de saat 12.00 sıralarında ABD İstanbul Başkonsolosluğu otoparkına akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kişi girmeye çalıştı. 

1 / 8
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar - Resim: 2

Durumu fark eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak polis merkezine götürdü. Konsolosluğa girmeye çalışan şüphelinin yere yatırılarak kelepçelendiği ve polis otosuna bindirildiği anlar kameraya yansıdı.

2 / 8
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar - Resim: 3

Konsolosluğa girmek isterken yakalanan şüphelinin yakalandığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

3 / 8
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar - Resim: 4

Görüntülerde, polisin yakaladığı şüpheliyi yere yatırarak kelepçelediği ve daha sonra ayağa kaldırarak üst araması yaptığı görülüyor. 

4 / 8